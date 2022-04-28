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Факти / Світ

Байден: заяви РФ про війну з НАТО, а не з Україною – це свідчення їхнього розпачу

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Джо Байден фото

Президент США Джо Байден заявив, що заяви Російської Федерації про те, що її війська воюють не лише проти України, а й проти НАТО, – це свідчення російського відчаю через поразку перед українськими захисниками.

Про це він сказав під час брифінгу у четвер, 28 квітня.

– Росія перебуває у відчайдушному становищі. Вони це відчувають, розуміючи, що не вдалося досягти тих цілей, які ставилися на самому початку. Це просто відображення цієї невдачі. Тут немає нічого справжнього. Замість того, щоб сказати, що український народ здатний відбити цю агресію за нашої допомоги, вони стверджують, що РФ тепер бореться з усіма потужними силами НАТО №1. Вони шукають виправдання своєї невдачі, – зазначив Байден.

Також він засудив російську владу, повідомляючи, що не можна на міжнародній арені “просто так робити необґрунтовані заяви у зв’язку з ядерною зброєю”, оскільки це безвідповідально.

Президент Байден підкреслив, що США готові до будь-яких дій Росії та будь-яких її заяв.

Американський президент окремо підтвердив інформацію Білого дому, що він підписав запит до Конгресу про виділення додаткового фінансування для України.

За його словами, США продовжуватимуть постачати зброю Україні, поки РФ веде свою незаконну війну. Байден уточнив, що постачання озброєння йде з рекордно високою швидкістю і нові запрошені в американського Конгресу гроші підуть, зокрема, на нові постачання артилерії, бронетехніки, протитанкових озброєнь і систем ППО.

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