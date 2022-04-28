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Факти / Україна

Компанія Антонов попередила про фейковий сайт для збору грошей на відновлення Мрії

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Компанія Антонов попередила про фейковий сайт для збору грошей на відновлення Мрії

У компанії Антонов попереджають, що в інтернеті з’явився фейковий збір коштів на відновлення зруйнованого російськими агресорами літака АН-225 (Мрія).

– До уваги ЗМІ! У мережі інтернет на сторінці an225nft.com (створеної компанією AMEDIA.UA) розпочався фейковий збір коштів на відновлення літака АН-225. Прикриваючись шляхетною місією, невідома компанія збирає гроші, використання яких неможливо простежити. Більше того, за посиланнями на сайті вказують різні напрямки спрямування коштів: у першому – на будівництво Мрії, у другому – на потреби ЗСУ, – повідомляється в офіційній заяві компанії, опублікованій на її сторінці у Facebook 28 квітня.

У ДП Антонов офіційно повідомили, що повідомлення про цей збір коштів створили та розмістили без погодження з ними.

– Підприємство не надавало повноваження зазначеної компанії на збирання коштів для відновлення АН-225. Ті кошти, які вже надійшли на рахунок підприємства, будуть використані виключно для реалізації проекту відновлення Мрії, – йдеться у заяві.

В Антонові уточнили, що виступають за прозорість процесу залучення інвестицій, а тому розробляють офіційний сайт із реквізитів, де кожен зможе побачити, скільки коштів залучено на відновлення найбільшого у світі транспортного літака.

– На цьому ж ресурсі буде розміщено звіт про використання надходжень. Про відкриття цього сайту буде повідомлено офіційно. Не довіряйте невідомим компаніям! Слідкуйте за офіційними повідомленнями ДК Укроборонпром та ДП Антонов щодо розвитку програми відновлення АН-225. Переможемо і побудуємо Мрію разом! – резюмували у Антонові.

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