Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що в Донецькій області через авіаракетний удар Російської Федерації померло троє мирних жителів. Ще четверо, за його словами, зазнали поранень.

Про це у четвер, 28 квітня, він повідомив на своєму каналі у Telegram.

– Росія вбиває цивільних! 28 квітня авіаракетним ударом по Нью-Йорку росіяни вбили трьох мирних жителів Донбасу, і ще трьох поранили. Ще одна людина поранена у Мар’їнці. Це черговий військовий злочин росіян на нашій землі, і за кожний їм доведеться понести відповідальність! – наголосив Павло Кириленко.

Також голова ОВА повідомив, що всього від рук росіян після початку повномасштабного вторгнення лише на Донеччині загинуло щонайменше 278 осіб – і це без урахування Маріуполя та Волновахи, де “рахунок жертв іде на тисячі”.

Фото: Павло Кириленко Facebook