Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 64 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>393 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Надзвичайні події

На Донеччині через авіаракетний удар РФ померли 3 мирні жителі, ще 4 поранені – Кириленко

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Павло Кириленко

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що в Донецькій області через авіаракетний удар Російської Федерації померло троє мирних жителів. Ще четверо, за його словами, зазнали поранень.

Про це у четвер, 28 квітня, він повідомив на своєму каналі у Telegram.

– Росія вбиває цивільних! 28 квітня авіаракетним ударом по Нью-Йорку росіяни вбили трьох мирних жителів Донбасу, і ще трьох поранили. Ще одна людина поранена у Мар’їнці. Це черговий військовий злочин росіян на нашій землі, і за кожний їм доведеться понести відповідальність! – наголосив Павло Кириленко.

Також голова ОВА повідомив, що всього від рук росіян після початку повномасштабного вторгнення лише на Донеччині загинуло щонайменше 278 осіб – і це без урахування Маріуполя та Волновахи, де “рахунок жертв іде на тисячі”.

Читайте
Вибухи у Києві та візит генсека ООН в Україну: що відбувається на 64-ту добу війни (онлайн)

Фото: Павло Кириленко Facebook

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка