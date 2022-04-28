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Факти / Україна

Надана зброя не закриє небо над Україною – командувач Повітряних сил

Валентина Летяк редакторка стрічки
Російський літак

Щоб самотужки закрити небо над Україною, Повітряним силам потрібні сучасні зенітні ракетні комплекси середнього та великого радіусу, а також винищувачі.

Про це заявив у відеозверненні командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, одних ПЗРК Stinger та Starstreak недостатньо, оскільки ці переносні комплекси малого радіусу дії призначені для знищення маловисотних цілей, зокрема вертольотів. Ними неможливо дістати бомбардувальники, які літають на висоті 8 і більше кілометрів.

– Нам потрібні сучасні зенітні ракетні комплекси середнього та великого радіусу дії, для ефективного зенітного ракетного прикриття повітряного простору. А також сучасні винищувачі для винищувального прикриття неба в системі протиповітряної оборони держави. Ми б дуже хотіли отримати (на будь-яких умовах) техніку західного виробництва, яка є технологічною та ефективною, – сказав Олещук.

Водночас командувач Повітряними силами України подякував за гуманітарну, політичну та фінансову підтримку, санкційний тиск на РФ та вже надану зброю.

Проте, за його словами, цього недостатньо для перемоги.

– Війна скоро не закінчиться, нам потрібна зброя вже сьогодні, – додав він.

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За останню добу українська армія знищила ще два ворожі літаки, вісім БПЛА оперативно-тактичного рівня та одну систему ППО ворога.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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