Росія намагається створити певну ілюзію підтримки міжнародної спільноти – Лещенко

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко повідомив, що Росія намагається створити певну ілюзію підтримки або хоча б виправдання своїх дій з боку представників міжнародної спільноти, вишукуючи для цього все більше імен іноземного походження.

Наприклад, РФ долучила до цього режисера Олівера Стоуна, який останніми десятиліттями є прихильником теорії змови та підтримує російський наратив в інформаційному просторі. Зокрема, вийшло повідомлення у російських ЗМІ, що Стоун вважає український конфлікт американської історією, а Україну – частиною плану США.

– Це повторення логічних інформаційних пропагандиських рамок, які транслюються Росією через різних балакучих голів. В тому, що Стоун долучився до цього хору виступаючих, немає нічого дивного. З огляду на його зв’язки як із самою Росією, так і з кумом Путіна Медведчуком. Зокрема, Стоун зняв фільм, який називається Нерассказанная история Украины, головними героями якого були сам Медведчук, його дружина та Путін. Ця стрічка була презентована на різних фестивалях та, за повідомленнями брехливих ЗМІ, отримала нагороди. Насправді жодних визначних винагород не було, – каже Лещенко.

Іншим інструментом російської пропаганди став спікер Вальдемар Гердт, якого РФ називає колишнім депутатом бундестагу. Він також поширює теорію змови та дав свою оцінку постачанню зброї з боку західних союзників в Україну, наче це все йде від проплачених людей американського фінансиста Джорджа Сороса.

Хто це такий Вальдемар Гердт, який на російську аудиторію виглядає релевантним спікером? Це людина, яка має радянське походження, він народився в Радянському Союзі, в Казахстанській РСР, служив у лавах радянської армії, був першим секретарем комсомолу в Казахстані, керівником колгоспу в Казахстані, а у 1993 році переїхав до Німеччини, де і обрався на один термін депутатом. Він є активним прихильником режиму Лукашенка в Білорусі та активно виступав у німецькому парламенті за визнання анексії Криму.

– Тому не дивно, що з’явився ще один рупор російської пропаганди, але ним виявився не типовий європейський політик, а людина радянського походження, – говорить Лещенко.

Ще один вкид російської пропаганди відбувся через Telegram-канали. На відео, яке поширювала Worg-gonza, є інтерв’ю начебто російських журналістів та військових, де вони показують начебто підбитий український танк.

– Напевно, це інтерв’ю було розраховано на радіослухачів, адже на відео чітко видно, що цей начебто український танк з усіх боків має свастику Z, яка є символом російської агресії під час війни, – повідомляє радник.

Ще одне російське брехливе ЗМІ RT вкинуло у соцмережу інтерв’ю начебто з мешканкою Маріуполю, яка розповідає про націоналістів, які знищують це місто, що не Росія стирає це місто з лиця землі, а саме українські воїни.

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– Хто ж є джерелом цього вкиду? Якась мешканка Маріуполя, принаймі, вона так себе називає, Наталія, яка сидить на лавочці. Не відомо, чи вона мешкає у Маріуполі, чи вона акторка з Росії, чи взагалі не є це постановкаю. Але через неї робиться вкид на мільйонну аудиторію RT в телеграмі, на ТБ про те, що начебто Україна здійснює цю агресію до Маріуполя. Ця жінка, розповідаючи про звірства “націоналістів”, скаржиться на те, що її змушували говорити українською мовою, тоді як Маріуполь завжди спілкувався російською. Хоча інтерв’ю вона дає саме українською. Тобто відсутня навіть логіка, – інформує Лещенко.

Російська пропаганада опублікувала відео, зокрема на державному ресурсі РИА Новости, де показала зруйнований театр у Маріуполі, при цьому традиційно сказала, що театр було знищено націоналістами Азову.

На пропагандиському ресурсі Kotsnews зробили вкид, що Україна збирається сфабрикувати обстріли російськими військами Лисичанська, а потім звинувачувати саму Росію у цьому.