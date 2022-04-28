Протягом минулої доби російські війська втратили у повномасштабній війні в Україні ще 400 осіб особового складу та понад 30 танків.

Такі дані втрат ворога оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, українська армія за добу знищила ще два ворожі літаки, 47 бойових броньованих машин та 10 артилерійських систем ворога.

Загальні бойові втрати військ РФ у війні в Україні з 24 лютого по 28 квітня орієнтовно склали:

• особового складу – ліквідовано близько 22 800 осіб (+400 за добу);

• танків ‒ 970 одиниць (+31 за добу);

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• бойових броньованих машин ‒ 2 389 одиниць (+47 за добу);

• артилерійських систем – 431 одиниця (+10 за добу);

• РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 151 одиниця (+2 за добу);

• засоби ППО – 72 одиниці (+1 за добу);

• літаків – 187 (+2 за добу);

• гелікоптерів – 155 одиниць;

• автомобільної техніки – 1 688 одиниць (+22 за добу);

• кораблі /катери – 8 одиниць;

• цистерн з ПММ – 76;

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 215 (+8 за добу);

• спеціальна техніка – 31 одиниця;

• пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

У Генеральному штабі уточнили, що найбільших втрат протягом минулої доби ворог зазнав на Запорізькому та Ізюмському напрямках. Дані втрат військ РФ уточнюються.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на 64-ту добу повномасштабної війни в Україні основні зусилля РФ зосереджує саме на Ізюмському напрямку. Країна-агресор додатково перемістила до Ізюма Харківської області підрозділи повітряно-десантних військ, а також близько 500 одиниць техніки.

Водночас упродовж доби російські загарбники безуспішно намагалися покращити свої позиції в бік Миколаєва.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ