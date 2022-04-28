Україна відкриває нові сполучення з Польщею: коли та з якими містами

АТ Укрзалізниця ухвалила рішення додати сполучення з Польщею для Бердичева та Рівного з травня. Про це у четвер, 28 квітня, повідомила пресслужба компанії.

– Вже з 1 травня поїзд 23/24 Київ-Хелм зупинятиметься у Бердичеві о 01.37 та у Рівному о 05.26. Прибуття в польський Хелм об 11.30. Зворотня зупинка у Рівному передбачена о 01.00, а у Бердичеві – о 04.31, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що вокзали обох міст будуть відкриті цілодобово, щоб надати пасажирам можливість дочекатися кінця комендантської години.

– Також зазначимо, що польська дирекція залізниць продовжила з 1 по 31 травня можливість безкоштовного користування польськими поїздами для українських біженців, – йдеться у заяві Укрзалізниці.