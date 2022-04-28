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Факти / Україна

Українських прикордонників на Чернігівщині обстріляли з території Росії

Валентина Летяк редакторка стрічки
Кордон України

Прикордонників Чернігівського загону обстріляли в районі українського пункту пропуску Сеньківка з території Росії.

За даними МВС України, зафіксовано близько 15 пострілів із автоматичного гранатомета.

На щастя, ніхто з прикордонників внаслідок обстрілу не постраждав.

У силовому відомстві нагадали, що з 28 лютого всі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та на Придністровському сегменті українсько-молдовського кордону закриті.

Україна відновила контроль над кордоном у Чернігівській області 4 квітня.

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Цього дня над військовим містечком Чернігівського прикордонного загону відбулося урочисте підняття прапора.

Ворожі обстріли серйозно пошкодили інфраструктуру містечка, усі об’єкти обіцяють відновити.

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Фото: Держприкордонслужба

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