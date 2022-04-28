Українських прикордонників на Чернігівщині обстріляли з території Росії

Прикордонників Чернігівського загону обстріляли в районі українського пункту пропуску Сеньківка з території Росії.

За даними МВС України, зафіксовано близько 15 пострілів із автоматичного гранатомета.

На щастя, ніхто з прикордонників внаслідок обстрілу не постраждав.

У силовому відомстві нагадали, що з 28 лютого всі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та на Придністровському сегменті українсько-молдовського кордону закриті.

Україна відновила контроль над кордоном у Чернігівській області 4 квітня.

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