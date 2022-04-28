У Польщі від початку повномасштабної війни 100 тисяч українців знайшли роботу.

Про це повідомляє агентство PAP із посиланням на заяву міністра сім’ї та соціальної політики Марлену Мальонг.

За її словами, наразі уряд разом із роботодавцями готують подальші пакети рішень щодо розширення можливостей працевлаштування українців.

Так, Марлена Мальонг разом із заступником голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Павлом Шефернакером відвідали компанію Tago у Радзиміні, де працюють громадяни України.

Мальонг нагадала, що спеціальний закон уряду дозволив спростити доступ українцям до польського ринку. За її словами, наразі в Польщі один із найнижчих рівнів безробіття у Європейському Союзі. Вона зазначила, що країні дуже потрібні робочі руки.

– Це свідчить про те, що люди хочуть працювати. Вони хочуть залишитися з нами довше, – підкреслила Мальонг.

Наразі громадяни України можуть скористатися навчанням і стажуванням для працевлаштування у достроковій перспективі.

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– Спілкуючись з організаціями роботодавців, громадськими організаціями та профспілками, ми готуємо нові пакети рішення, які комплексно дозволять українським громадянам отримати ширший доступ до ринку праці, – сказала міністр сім’ї та соціальної політики Марлена Мальонг.

Нагадаємо, що через війну Росії проти України до Польщі виїхало майже 2,5 млн українців.

Всім українцям, які в’їхали після 24 лютого 2022 року, надається статус тимчасового легального перебування.

Людина має право перебувати на території Польщі 18 місяців, проте не може залишити країну на термін довший, ніж один місяць. Якщо закінчується віза, легально перебувати на території Польщі можна до 31 грудня 2022 року.

Спрощено також отримання номеру PESEL.

Джерело: PAP