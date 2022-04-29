Бойові дії у війні, розв’язаній Росією проти України, обов’язково перейдуть на територію РФ.

Про це в інтерв’ю журналістам розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Вони вважали, що ця війна десь там відбувається, а ми тут сидимо – шампанське, ікра і так далі – розмірковуємо, ходимо у гості, тусуємось у нічних клубах. Але інтенсивність бойових дій, яку сьогодні демонструє Російська Федерація, вона однозначно перенесе бойові дії на територію Російської Федерації. Це ж зрозуміло, – сказав він.

За його словами, неважливо, хто саме воюватиме на території Російської Федерації.

– Можливо, вони будуть там провокації свої створювати, можливо, вони будуть підривати… Безумовно, такі ексцеси на базах ГСМ (з рос.: горюче-смазочные материалы. – Ред.), на складах зі зброєю будуть тільки збільшуватись. Навіть якщо Україна не буде до цього дотичною, безумовно, ми будемо з інтересом за цим спостерігати, як падає велика і потужна російська вертикаль влади, – сказав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник голови ОПУ казав, що Україна захищатиме себе у будь-який спосіб, зокрема атаками по базах та складах російських військових.

А секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов попереджав, що за можливості Україна знищить міст, який з’єднує материкову частину Росії та тимчасово окупований півострів Крим.