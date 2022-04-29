Із Азовсталі сподіваються евакуювати цивільних, ракетні удари по містах продовжуються: ситуація в регіонах

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині.

Тим часом на Дніпропетровщині ніч минула спокійно, але вранці ворог з Градів обстріляв два села на межі з Херсонщиною. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

У Київській області ввечері 28 квітня під час повітряної тривоги російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Фастівської громади. Поранені дві людини, пожежу на місці локалізували.

У Хмельницькій області увечері під час повітряної тривоги відбувся ракетний удар у інфраструктурний об’єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району. Минулося без жертв.

Вночі тривав обстріл житлових районів Харкова із артилерії та реактивних систем залпового вогню. За попередньою інформацією постраждалих немає. Протягом доби окупанти безперервно обстрілювали Харківський район, населені пункти Покотилівка, Хроли, Котрярі.

На Луганщині ситуація залишається напруженою. За добу фіксували обстріли Сєвєродонецька, Лисичанська, Гірського, Привілля. У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарчих споруд. Загиблих серед цивільних немає.

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У Донецькій області вся лінія фронту під обстрілами. Гради, артилерія, міномети, авіація, ракети. Ввечері був ракетний удар по околицях Краматорська. У Маріуполі ситуація без змін. Але на сьогодні планується операція з виведення із заводу Азовсталь цивільних.

У Херсонській області було чути вибухи та обстріли. Ворог намагається взяти під контроль населені пункти, вдається до погроз та викрадень. На території області складна і напружена ситуація.