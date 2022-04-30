Маляр розповіла, наскільки окупанти озброєні ракетами і хімічною зброєю

Росія продовжує хаотичні ракетні обстріли населених пунктів України, однак попри брак іноземних комплектувальних, у ворога достатньо ракетних запасів, щоб продовжувати обстріли.

Про це ввечері 29 квітня в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона додала, що РФ скинула на територію України вже майже 2 тис. ракет, і для поповнення арсеналу такою ж кількістю знадобиться декілька років безперервного виробництва.

– Крім того, що є певні запаси (ракет. – Ред.), потрібно розуміти, що у них працює ще виробництво, і вони ці запаси поповнюють. Вони потребують комплектувальних з-за кордону. Але станом на сьогодні у них ще є на кілька місяців запасів тих комплектувальних, які були куплені раніше. Тому потрібно розуміти: навіть те, що вони зараз використовують, ще невелику частину вони встигнуть поповнити, – розповіла Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони зауважила, що РФ довгі роки накопичувала арсенал різної зброї, зокрема, й хімічної.

– Ми говоримо не тільки про дальні ракети наземного, повітряного і морського базування. Є застосування й інших видів – скажімо, хімічна зброя. Це не секрет, ми багато разів говорили, що російська армія в тому числі використовує й експериментальні зразки зброї, або випробовує їх на бойових діях на території нашої держави. Тому вони фактично використовують весь спектр, який у них є, – додала Ганна Маляр.