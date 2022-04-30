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Факти / Україна

Міжнародні партнери пропонували Україні передати Запорізьку АЕС під контроль РФ – Зеленський

Маліновська Ангеліна
Запорізька АЕС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україні пропонували передати під технічний контроль Росії Запорізьку АЕС, і “це робили наші міжнародні партнери”.

– Нам пропонували передати АЕС під керівництво Росії, та пропонували, на жаль, наші деякі міжнародні партнери. Ми відмовилися, – сказав він у п’ятницю під час зустрічі з польськими журналістами.

Зеленський заявив, що під час окупації станції російськими військами “вони стріляли по ядерних блоках”.

– Спочатку МАГАТЕ сказала, що там жодних влучень не було. Це була неправда. Ми знайшли, вони потрапили по ядерному блоку, – каже Зеленський.

Крім того, президент України додав, що зараз “частину АЕС окуповано російськими військовими. Технічні фахівці наші”. Але у технічному плані ситуація залишається під контролем України, очікується розблокування АЕС.

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Зеленський зазначив, що росіяни доставили на станцію технічних фахівців Росатому.

– Ми знаємо, що вони хочуть поїхати, бо вони не знають багатьох речей. Обладнання там сучасне, а вони бачили цю АЕС багато років тому. Вони під різними приводами намагалися виїжджати, вони не дуже хочуть бути там, – повідомляє голова держави.

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