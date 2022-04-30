Після відступу російських загарбників з території Київської області наприкінці березня – на початку квітня, під Києвом було виявлено ще одне масове поховання. Загалом на Київщині нараховуються близько 900 загиблих.

Про це у розмові з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

– Міжнародні інститути іноді дійсно повільно діють і іноді когось не можна знайти – я маю на увазі, не можна притягнути (до відповідальності, – Ред.) через відсутність тих чи інших доказів, хоча є свідки, хоча все це бачили. Проте вони ж забирають сліди (злочинів – Ред.): пересувні крематорії, які росіяни завезли та спалили людей, трупи. При цьому вони (слідчі – Ред.) шукають та знаходять. Уявіть собі: було стільки вбитих, що, незважаючи на те, що вони спалили (частина трупів у крематоріях – Ред.), знову знайшли могилу 900 людей у ​​Київській області. 900 людей!, – сказав президент.

Він додав, що ніхто не знає точно скільки загиблих.

Для цього відбуватиметься слідство та перепис населення, що допоможе виявити загиблих та зниклих безвісти.

Згодом речник Офісу президента Сергій Никифоров у коментарі журналістам уточнив, що 29 квітня справді знайшли ще одне масове поховання на Київщині. Однак, кажучи про 900 загиблих, президент Зеленський мав на увазі загальну кількість знайдених тіл на Київщині, уточнив Никифоров.

Нагадаємо, супутникові знімки допомогли виявити вже три масові поховання під Маріуполем, де йдеться про сотні загиблих.