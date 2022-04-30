Окупанти використовують режим тиші, щоб просунутись вперед: Азов про ситуацію в Маріуполі

Російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників у Маріуполі, а режим тиші використовують для того, щоб просунутися вперед.

Про це ввечері 29 квітня в ефірі національного телемарафону повідомив заступник командира полку спецпризначення Нацгвардії Азов Святослав Паламар (Калина).

– Станом на зараз вони намагалися використати режим тиші, щоб просунутись вперед, щоби пробити наші оборонні рубежі, ідуть спроби штурму. Їхні спроби станом на зараз невдалі. Наші хлопці відбивають ці атаки, – сказав він.

Святослав Паламар також підтвердив, що обстріли Маріуполя не припиняються ані вдень, ані вночі. Рашисти влаштовують авіаудари та бомбардування, після цього підключається корабельна артилерія.

– Тоді, коли замовкає корабельна артилерія, знову починають літати літаки, скидають бомби – і так впродовж цілої ночі, – розповів заступник командира полку Азов.

Окрім цього, критичних руйнувань вже дві доби поспіль зазнає військовий польовий шпиталь. За цей час деякі поранені вже померли, а серед постраждалих є й медики.

– Туди вже дві доби завдають авіаударів, засипало операційну кімнату, де зберігався операційний інструмент. Це велика проблема, дуже багато контужених серед уже поранених. Серед поранених також є двохсоті, є поранені серед працівників шпиталю, – зазначив Святослав Паламар.