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Факти / Україна

Послання Гутерріша до України: ООН подвоїть зусилля для порятунку життів та зменшення людських страждань

Маліновська Ангеліна
Антониу Гутерриш

Організація Об’єднаних Націй подвоїть свої зусилля для порятунку життів та зменшення людських страждань в Україні.

Про це на своїй офіційній сторінці у Twitter заявив Генеральний секретар ООН Анторніу Гутерріш після візиту до Києва.

– Я був зворушений стійкістю та хоробрістю народу України. Моє послання до нього просте: ми не здамося. ООН подвоїть свої зусилля для порятунку життів та зменшення людських страждань. У цій війні, як і в усіх війнах, цивільні особи завжди платять найвищу ціну, – зазначив Генсек.

Нагадаємо, що вчора, 28 квітня, під час візиту Антоніу Гутерріша до Києва Росія завдала ракетного удару по столиці.

Джерело: Анторніу Гутерріш

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