В напрямку Ізюма на Харківщині окупанти “пригальмували” наступальні дії – Арестович

Російські регулярні війська “пригальмували” наступ в районі населеного пункту Ізюм Харківської області.

Про це в одному з інтерв’ю заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він уточнив, що на це в окупантів може бути декілька причин.

– Перший варіант – вони ротуються, другий – вони просто стомилися і не наступають. Але так, поки не наступають, – зазначив Олексій Арестович.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо про те, що саме на Ізюмському напрямку РФ зосереджує основні військові сили; при цьому окупанти перемістили близько 500 одиниць своєї техніки та підрозділи повітряно-десантних військ.

За даними Генштабу ЗС України, ворог намагається йти в наступ на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.