Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 65 день війни
Вбили Вбили
219 дітей
Поранили Поранили
>398 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Україна

В напрямку Ізюма на Харківщині окупанти “пригальмували” наступальні дії – Арестович

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
В напрямку Ізюма на Харківщині окупанти “пригальмували” наступальні дії – Арестович

Російські регулярні війська “пригальмували” наступ в районі населеного пункту Ізюм Харківської області.

Про це в одному з інтерв’ю заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він уточнив, що на це в окупантів може бути декілька причин.

– Перший варіант – вони ротуються, другий – вони просто стомилися і не наступають. Але так, поки не наступають, – зазначив Олексій Арестович.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо про те, що саме на Ізюмському напрямку РФ зосереджує основні військові сили; при цьому окупанти перемістили близько 500 одиниць своєї техніки та підрозділи повітряно-десантних військ.

За даними Генштабу ЗС України, ворог намагається йти в наступ на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка