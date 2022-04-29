Протягом минулої доби російські війська втратили під час бойових дій в Україні ще близько 200 осіб особового складу та 16 танків.

Про це свідчать дані втрат ворога, які оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, українська армія знищила за добу ще два літаки та 29 бойових броньованих машин ворога.

Загальні бойові втрати військ РФ у повномасштабній війні в Україні з 24 лютого по 29 квітня орієнтовно становлять:

• особового складу – ліквідовано близько 23 тис. осіб (+200 за добу);

• танків ‒ 986 одиниць (+16 за добу);

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• бойових броньованих машин ‒ 2 418 одиниць (+29 за добу);

• артилерійських систем – 435 одиниць (+4 за добу);

• РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 151 одиниця;

• засоби ППО – 73 одиниці (+1 за добу);

• літаків – 189 (+2 за добу);

• гелікоптерів – 155;

• автомобільної техніки – 1 695 одиниць (+7 за добу);

• кораблів/катерів – 8 одиниць;

• цистерн з ПММ – 76 одиниць;

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 (+14 за добу);

• спеціальної техніки – 31 одиниця;

• пускових установок ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

За даними Генерального штабу, найбільших втрат ворог зазнав на Ізюмському напрямку. Дані втрат військ РФ уточнюються.

Згідно з ранковим зведенням Генерального штабу ЗСУ, Збройні сили України ведуть активну маневрову оборону, а на окремих територіях завдають контрударів ворогу.

Лише на території Донецької та Луганської областей українські воїни протягом доби відбили дев’ять атак військ РФ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ