Оскільки країна-агресор Росія не відмовилася від мети захопити Київ, військове керівництво розробило новий план оборони столиці України.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону начальник штабу Київської військової адміністрації, генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

– Виходячи з того, що противник від мети захопити столицю не відмовився, військовим керівництвом здіснюється підготовка до оборони. Розроблено новий план оборони, поставлені завдання військам. Наразі здійснюється інженерне обладнання рубежів, районів і позицій, – наголосив Корнійчук.

Він уточнив, що станом на сьогодні у Києві не знімають блокпости, але інженерні загородження в столиці переміщують з проїжджої частини, щоб не створювати заторів для транспорту.

– Ми сьогодні не знімаємо блокпости, а займаємося бойовою підготовкою, – зазначив Корнійчук.

Він додав, що хоча наразі безпосередньої загрози захоплення Києва немає, але загалом загроза для міста не зникла. Підтвердженням цьому є вчорашні ракетні удари по столиці. За словами Корнійчука, в умовах війни постійно залишається загроза нанесення ворогом авіаційно-ракетних ударів. А враховуючи останні події та риторику путінських пропагандистів, можна сказати, що така загроза зросла.

У зв’язку з цим генерал зазначив, що в Київській міській військовій адміністрації поки що не рекомендують людям повертатися до столиці.

– Допоки зберігається небезпека, ми не рекомендуємо мешканцям повертатися до столиці… Сьогодні ми просимо киян набратися терпіння, мужності, і тим, хто може проживати за межами міста, утриматися від повернення до Києва, – заявив Корнійчук.

Він уточнив, що особливо це стосується жінок з маленькими дітьми, людей похилого віку, студентів та всіх тих, хто безпосередньо не задіяний у відновленні економічного сектору Києва.

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Днями мер Києва Віталій Кличко також закликав киян не поспішати повертатися до міста, оскільки його ще не можна назвати безпечним. Він нагадав, що столиця України була та залишається головною ціллю ворога.

Кличко також поінформував, що в Києві відбулося розмінування зелених зон, але їх відвідування заборонено: гуляти там досі небезпечно.