У Луганській області бійці 24-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) імені Короля Данила з Львівщини успішно ліквідували групу російських десантників. Таким чином вони запобігли штурму позицій українських захисників.

Зазначається, що лише семеро окупантів залишилися живими і потрапили в полон, решта десантників загинули.

Залишилися лише кірзові чоботи: 24-та ОМБр з Львівщини ліквідувала групу десантників РФ / 5 фотографий

– Бойові позиції королівських піхотинців на Луганщині сьогодні намагалися штурмувати десантники із РФ. Після провалу поставленої задачі, лише семеро окупантів із групи залишилися живими – решта ліквідовано нашими армійцям, – йдеться у повідомленні.

Після огляду речей ліквідованих рашистів з’ясувалося, що “асвабаждать” Донбас приїхали уродженці республік Удмуртія та Башкирія. Це приблизно 2,2 тис. км від України.

Окрім документів, серед вцілілих речей – російські рублі, кірзові чоботи (радянського зразка) та іконки з молитвами.

Джерело: 24 ОМБр імені короля Данила