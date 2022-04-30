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Факти / Україна

Корупція і “обілечування” призовників: Подоляк про ймовірну мобілізацію в Росії

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Корупція і “обілечування” призовників: Подоляк про ймовірну мобілізацію в Росії

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про ймовірне оголошення Путіним загальної мобілізації, яке нібито готується до Дня перемоги 9 травня.

На своїй офіційній сторінці у Twitter Михайло Подоляк назвав такі плани російського військового командування не чим іншим, як прагненням збагатитися.

За його словами, поки весь світ осмислює вірогідність мобілізації в РФ з погляду військової логіки, Кремль використовує виключно корупційну.

– Мобілізація в Росії — це національний стартап, можливість видоїти останні накопичення з населення, що біднішає. “Плати або помреш”. Силовики зібралися “обілечувати” призовників, а поліцейське керівництво вже рахує свій %. Павуки в банці готуються почати жерти один одного.

Нагадаємо, 29 квітня міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес в коментарі журналістам заявив, що його не здивує заява Путіна про загальну мобілізацію в Росії, що буде зумовлено так званою боротьбою з нацизмом в усьому світі.

Він підкреслив, що це лише припущення, однак з урахуванням його попередніх коментарів Путіна, схоже, він спроможний на такий крок.

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