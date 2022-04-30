Матір отримала фото: у Маріуполі рашисти вбили українського військовополоненого (18+)

Російські окупанти вбили українського військовополоненого захисника Маріуполя. Фото загиблого рашисти надіслали його матері.
У коментарі журналістам жінка розповіла, що її син Дан боронив Маріуполь від російських військ. Цю інформацію вже підтвердила омбудсмен Людмила Денісова.
За словами матері, 19-20 квітня Дан разом із побратимами полку Азов потрапив в оточення: вже згодом його помітили на відео пропагандистів РФ. Фото свого загиблого сина жінка отримала в одному із месенджерів вранці 30 квітня.
Зазначимо, що вбивство військовослужбовця, який перебуває у полоні, є воєнним злочином та порушенням Женевської конвенції.
Женевська конвенція або ж Конвенція про поводження з військовополоненими була ухвалена у далекому 1929 році на дипломатичній конференції у Швейцарії. Окрім дипломатів та правників десятків країн світу, до створення конвенції долучився і Червоний Хрест.
Вже згодом Женевська конвенція почала асоціюватися із чотирма Женевськими конвенціями від 12 серпня 1949 року.
Йдеться про:
- Женевську конвенцію про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях;
- Женевську конвенцію про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, з складу збройних сил на морі;
- Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими;
- Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.
Як і Статут ООН, ці чотири Женевські конвенції вважають єдиними міжнародними договорами, в яких беруть участь всі держави світу.
З перших днів повномасштабного вторгнення РФ порушила чи не усі згадані конвенції. Згідно з нормами міжнародного права, усі причетні (починаючи від верхівки Кремля та закінчуючи військовими) підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.