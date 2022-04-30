Російські окупанти вбили українського військовополоненого захисника Маріуполя. Фото загиблого рашисти надіслали його матері.

У коментарі журналістам жінка розповіла, що її син Дан боронив Маріуполь від російських військ. Цю інформацію вже підтвердила омбудсмен Людмила Денісова.

Матір отримала фото: у Маріуполі рашисти вбили українського військовополоненого (18+) / 2 фотографии

За словами матері, 19-20 квітня Дан разом із побратимами полку Азов потрапив в оточення: вже згодом його помітили на відео пропагандистів РФ. Фото свого загиблого сина жінка отримала в одному із месенджерів вранці 30 квітня.

Зазначимо, що вбивство військовослужбовця, який перебуває у полоні, є воєнним злочином та порушенням Женевської конвенції.

Женевська конвенція або ж Конвенція про поводження з військовополоненими була ухвалена у далекому 1929 році на дипломатичній конференції у Швейцарії. Окрім дипломатів та правників десятків країн світу, до створення конвенції долучився і Червоний Хрест.

Вже згодом Женевська конвенція почала асоціюватися із чотирма Женевськими конвенціями від 12 серпня 1949 року.

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Йдеться про:

Женевську конвенцію про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях; Женевську конвенцію про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, з складу збройних сил на морі; Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими; Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

Як і Статут ООН, ці чотири Женевські конвенції вважають єдиними міжнародними договорами, в яких беруть участь всі держави світу.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ порушила чи не усі згадані конвенції. Згідно з нормами міжнародного права, усі причетні (починаючи від верхівки Кремля та закінчуючи військовими) підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.