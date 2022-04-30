Окупаційні війська Росії збирають сили для ще більшої активізації бойових дій на території України.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
– Російські війська поступово нарощують інтенсивність ведення наступу на сході України одночасно у всіх напрямках. І найбільша його активність зараз спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Крім того, наголошено на ознаках підготовки агресора до ще більшої активізації бойових дій, – сказав він.
За його словами, це можна спостерігати із підготовчих дій ворога.
Так, у Балаклійській центральній районній клінічній лікарні звільняються ліжко-місця та відбувається обладнання додаткових польових шпиталів. Водночас у Ростові-на-Дону окупанти розташували додаткові холодильні установки для зберігання тіл загиблих військовослужбовців на території військового клінічного шпиталю.
Олександр Мотузяник додав, що ворог намагається чинити наступ у східній операційній зоні.
– Основна мета ворога наразі залишається незмінною – це оточити угруповання сил оборони України, встановити повний контроль над територіями Донецької, Луганської, а також Херсонської областей, забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою територією Автономної Республіки Крим, – додав він.
Дивіться інтерактивну онлайн-карту бойових дій на території України.
Джерело: UkraineMediaCentre Kyiv