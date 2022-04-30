Окупаційні війська Росії збирають сили для ще більшої активізації бойових дій на території України.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

– Російські війська поступово нарощують інтенсивність ведення наступу на сході України одночасно у всіх напрямках. І найбільша його активність зараз спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Крім того, наголошено на ознаках підготовки агресора до ще більшої активізації бойових дій, – сказав він.

За його словами, це можна спостерігати із підготовчих дій ворога.

Так, у Балаклійській центральній районній клінічній лікарні звільняються ліжко-місця та відбувається обладнання додаткових польових шпиталів. Водночас у Ростові-на-Дону окупанти розташували додаткові холодильні установки для зберігання тіл загиблих військовослужбовців на території військового клінічного шпиталю.

Олександр Мотузяник додав, що ворог намагається чинити наступ у східній операційній зоні.

– Основна мета ворога наразі залишається незмінною – це оточити угруповання сил оборони України, встановити повний контроль над територіями Донецької, Луганської, а також Херсонської областей, забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою територією Автономної Республіки Крим, – додав він.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту бойових дій на території України.

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Джерело: UkraineMediaCentre Kyiv