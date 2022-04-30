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Факти / Україна

Міноборони спостерігає підготовку ворога до більшої активізації бойових дій

Ілля Нежигай редактор стрічки
Міноборони спостерігає підготовку ворога до більшої активізації бойових дій

Окупаційні війська Росії збирають сили для ще більшої активізації бойових дій на території України.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

– Російські війська поступово нарощують інтенсивність ведення наступу на сході України одночасно у всіх напрямках. І найбільша його активність зараз спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Крім того, наголошено на ознаках підготовки агресора до ще більшої активізації бойових дій, – сказав він.

За його словами, це можна спостерігати із підготовчих дій ворога.

Так, у Балаклійській центральній районній клінічній лікарні звільняються ліжко-місця та відбувається обладнання додаткових польових шпиталів. Водночас у Ростові-на-Дону окупанти розташували додаткові холодильні установки для зберігання тіл загиблих військовослужбовців на території військового клінічного шпиталю.

Олександр Мотузяник додав, що ворог намагається чинити наступ у східній операційній зоні.

– Основна мета ворога наразі залишається незмінною – це оточити угруповання сил оборони України, встановити повний контроль над територіями Донецької, Луганської, а також Херсонської областей, забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою територією Автономної Республіки Крим, – додав він.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту бойових дій на території України.

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Джерело: UkraineMediaCentre Kyiv

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Фото: УНІАН

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