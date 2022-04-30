В оточеному російськими військами місті Маріуполь (Донецька область) російські загарбники відчувають гостру нестачу кадрів, а тому силою примушують до співпраці працівників комунальної та бюджетної сфер.

Про це поінформував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, у “відловлюванні” працівників задіяні сили Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ та так званого “МДБ ДНР”.

– Полювання за кадрами. В зв’язку з катастрофічною нестачею хоча б мінімально кваліфікованих кадрів у комунальній сфері окупанти посилили “пошук” силами ФСБ та “МДБ” комунальників та працівників бюджетної сфери в Мангушському та Нікольському районах, особливо на узбережжі, – зазначив Андрющенко.

Він уточнив, що в разі відмови людей силоміць забирають до Маріуполя та застосовують до них “фізичний вплив”, щоб примусити до співпраці.

Андрющенко додав, що вже відомі факти такого примусу рятувальників, пожежників та співробітників комунальних підприємств.

– Варто пам’ятати, що робота на окупантів у гуманітарних сферах не є по суті колаборацією. Не ризикуйте. Передавайте близьким не ризикувати. Найголовніше – збереження життя маріупольців. А хто дійсно увійшов у колаборацію – фіксуємо, – додав Андрющенко.

Він також поінформував, що з наступного тижня російські загарбники планують запустити видачу перепусток-дозволів про право перебування на вулиці. Це є своєрідним “міксом” документа про фільтрацію та перепустки на пересування в місті.

Для видачі нових перепусток окупанти запускають роботу “відділів поліції” в Центральному, Приморському, Кальміуському та Лівобережному районах.

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Крім того, російські воєнні злочинці встановили блокпости на території міста. Один із них знаходиться в самому центрі Маріуполя – на проспекті Миру.

– Встановлено блокпост окупантів, які одночасно здійснюють фільтраційні заходи і контроль над роботами з розчистки міста цивільними. Нова реальність Маріуполя – гетто XXI сторіччя, – наголосив Андрющенко.

Як поінформували сьогодні в Маріупольській міській раді, за два місяці повномасштабної війни війська РФ убили вдвічі більше людей, аніж фашисти за два роки окупації Маріуполя під час Другої світової війни. Так, фашисти вбили у місті 10 тис. мирного населення, а російські окупанти за два місяці – вже понад 20 тис. маріупольців.

Під Маріуполем уже виявили кілька місць масового поховання людей.

Тим часом у будинки людей, які виїхали з тимчасово захопленої військами РФ території міста, російські найманці почали заселяти невідомих осіб.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Маріупольська міська рада