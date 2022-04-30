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Факти / Україна

РФ зосередила у Чорному морі три кораблі з крилатими ракетами Калібр

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
РФ зосередила у Чорному морі три кораблі з крилатими ракетами Калібр

У Чорному морі зараз знаходяться три російські кораблі з крилатими ракетами Калібр. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують завдавати ракетних ударів по території України.

– Кораблі Чорноморського флоту в акваторіях Чорного і Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по території України. Також ведуть розвідку і надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку. В акваторії Чорного моря наразі перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр. Їх сумарний ракетний залп становить до 20 ракет, – пояснив Мотузяник.

Днями заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що від початку повномасштабної війни запаси ракет у Росії скоротилися більше ніж вдвічі.

Загалом РФ випустила по Україні вже понад 1300 ракет. Ганна Маляр також наголосила, що той запас ракет, який росіяни вже використали для ураження нашої території, не можна поповнити так швидко. Для цього потрібно декілька років.

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