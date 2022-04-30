Від рук російських загарбників в Україні загинули 219 дітей, майже 400 поранені

Від початку повномасштабної війни Росії проти України постраждали 617 дітей. Станом на ранок 30 квітня вже відомо про 219 загиблих дітей, поранення дістали понад 398.

Найбільше дітей постраждали у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

Але в Офісі генпрокурора говорять, що ці цифри не остаточні, оскільки їх ще намагаються встановити в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Крім того, 1 570 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. 111 з них зруйновано повністю.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 66 днів. Російські війська завдають ракетних ударів по українських містах, житлових районах, критичній та цивільній інфраструктурі.