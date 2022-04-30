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Факти / Україна

Випустили близько 40 мін: окупанти обстріляли Чернігівщину з території РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Випустили близько 40 мін: окупанти обстріляли Чернігівщину з території РФ

Російські військові обстріляли Чернігівську область. Прикордонники зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску Сеньківка.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України. За інформацією прикордонників, Росія зробила близько 40 пострілів з міномету 120-мм калібру. Прикордонні наряди під час обстрілу не постраждали.

Також у Держприкордонслужбі розповіли, що російські окупанти вели повітряну розвідку прикордонної інфраструктури на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби Гірськ та Добрянка.

Вранці 29 квітня окупанти з території Росії обстріляли Сумщину. Прикордонники зафіксували прильоти понад 30 мінометних мін, випущених з боку російського села Городище.

Ворог гатив по роздоріжжі між трьома селами Шосткинського району Сумської області. Під час іншого обстрілу окупантів міни рвалися на околиці одного з цих сіл.

На 66-ту добу повномасштабної війни в Україні на Слобожанському напрямку росіяни намагаються утримувати зайняті позиції та відкривати вогонь по підрозділах Збройних сил.

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На Сіверському напрямку підрозділи ворога обстріляли позиції наших військ у районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове. Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Фото: Держприкордонслужба

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Джерело: Держприкордонслужба

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