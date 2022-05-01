Російське військове командування готується до нових масштабних втрат своєї живої сили та техніки в Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення 30 квітня.

Володимир Зеленський привітав прикордонників України, які боронять рубежі держави ще з 2014 року та були першими, хто зустрів ворога.

Президент України також частину своєї промови виголосив російською.

– Нам відомо, що російське командування готується до нових масштабних втрат. У ті підрозділи, склад яких був майже повністю знищений чи суттєво послаблений набирають нових людей. Зі слабкою мотивацією, зі слабким бойовим досвідом – вони просто хочуть набрати необхідну кількість, щоб можна було кинути у наступ і ці підрозділи, – сказав він.

За його словами, російське командування прекрасно розуміє, що найближчим часом будуть вбиті ще тисячі російських солдатів, а тисячі будуть ранені.

– Але навіщо це російським солдатам? Навіщо це російським рідним? Російські командири брешуть своїм солдатам, коли кажуть, що їх чекає хоч якась серйозна відповідальність за відмову воювати і при цьому не розповідають про підготовку російською армією додаткових рефрижераторів для зберігання трупів. Не розповідають які планові втрати очікуються у генералів. Кожен російський солдат може врятувати своє життя. Але краще вижити в Росії, аніж втратити життя на нашій землі, – сказав Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що українські Збройні сили знищили вже понад тисячу російських танків, майже 200 літаків та 2,5 тис. бойових машин.

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– Звісно, в окупантів ще є техніка у запасах. Так, у них ще залишаються ракет для ударів по нашій землі. Але ця війна послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві, – сказав президент.

Водночас президент розповів, що окупанти завдали ударів по Дніпропетровщині та Одесі, в результаті чого було знищено злітну смугу одеського аеропорту.

Президент Зеленський заявив, що Україна найближчим часом очікує нафтові обмеження проти Росії. Він наголосив, що справедливим обмеженням російської нафти будуть будь-які спроби обійти продаж енергоносіїв через так звані нафтові суміші.

– Якщо будь-яка компанія буде допомагати торгувати Росії, то вона так само повинна отримати санкції. Будь-яке спонсорство в інтересах російської воєнно-терористичної машини має припинитись, – сказав президент.

Він розповів про свою розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, британським прем’єром Борисом Джонсоном та президентом Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Президент також відзвітував про процес відновлення на деокупованих територій: відновлення доріг, будівель, розмінування вибухових предметів тощо.

– Ще потрібно воювати та направляти всі сили, щоб вигнати окупантів. І ми це зробимо, Україна буде вільною. Будуть звільнені і Херсон, і Нова Каховка, Бердянськ, Мелітополь, Дніпрорудний та всі інші тимчасово окуповані міста та громади, де окупанти зображають з себе господарів. Український прапор повернеться усюди, де він має бути по праву, повернеться разом із нормальним життям, яке Росія не може забезпечити навіть на своїй території, – сказав Володимир Зеленський.

Він також повідомив про підписання указу про нагородження 133 нацгвардійця, з яких одинадцять – посмертно.