Бійці 54 ОМБр імені Мазепи розбили групу бойовиків “ДНР”: дрон зняв момент влучання

Українські бійці 54 ОМБр імені гетьмана Мазепи з Донецької області знищили декілька одиниць техніки та окупантів у Старомихайлівці. Селище перебуває під контролем бойовиків “ДНР”.

Скупчення ворога помітили розвідники бойової групи К2 під час аеророзвідки. Після цього командування дало наказ нанести вогневе ураження на випередження.

– За допомогою одного із славетних підрозділів 54 ОМБр був нанесений удар і в результаті якого було знищено декілька одиниць смертоносної техніки русні а ще відправилося слухати пісні кобзона декілька окупантів запоребрика. Підсумок роботи ви самі побачите. Слава Україні! – написали бійці.

Точна кількість знищеної техніки та живої сили противника наразі встановлюється.