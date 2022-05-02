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Факти / Україна

Будинки хитаються: окупанти продовжили обстрілювати Маріуполь після евакуації з Азовсталі

Ілля Нежигай редактор стрічки
маріуполь

Загарбницькі війська Російської Федерації почали обстріл заводу Азовсталь у Маріуполі одразу після закінчення першого етапу евакуації.

Про це у своєму Telegram каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Після закінчення евакуації з Азовсталі росіяни знову відкрили вогонь по заводу, – повідомив Андрющенко із посиланням на слова командира 12-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії Дениса Шлеги.

Сам радник мера Маріуполя додав, що з міста надходить інформації про звуки обстрілів.

– Знов канонада така, що навіть Лівобережжі будинки хитаються. Немає емоційних сил все це коментувати. Наші захисники просто справжні Герої. Неможливо зрозуміти, як вони тримаються, – написав Петро Андрющенко.

Він додав, що завдяки їх спротиву 66-тий день росіяни не можуть назвати Маріуполь окупованим.

– Земний уклін та безмірна вдячність кожному Захиснику Маріуполя. Ви справжня Сталь Азову, – повідомив радник міського голови Маріуполя.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що евакуація цивільного населення з Азовсталі у Маріуполі вже почалась з допомогою співробітників Організації Об’єднаних Націй. Згодом він повідомив, що перший етап евакуації пройшов успішно, а вже завтра, 2 травня о 8 ранку відбудеться наступний етап евакуації.

Водночас 1 травня глава фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що військові, що перебувають на комбінаті Азовсталь у Маріуполі, також будуть евакуйовані.

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Джерело: Андрющенко Time

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Фото: Depositphotos

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