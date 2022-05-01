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Факти / Україна

Евакуація із Запоріжжя: розклад і рейси поїздів на 1 травня 2022

Юля Захарченко редакторка стрічки
біженці

Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційних поїздів із Запоріжжя на 1 травня 2022. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися щодня, про них ви зможете дізнатися на сайті https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів із Запоріжжя

  • 11:30 219/220 Запоріжжя-1 – Львів (безкоштовний рейс)
  • 2:20 120/119 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14:45 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ
  • 17:45 174/173 Дніпро – Запоріжжя-1
  • 19:17 86/85 Запоріжжя-1 – Львів
  • 21:38 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

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Фото: Depositphotos

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