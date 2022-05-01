Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційного поїзда з Дніпра на 1 травня 2022 року. За всіма змінами, а також розкладом додаткових поїздів для евакуації ви можете стежити тут – https://uz-vezemo. com/.

Розклад потягів з Дніпра

04:12 92/91 Одеса-Головна – Лозова

05:00 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

05:09 87/88 Ковель – Запоріжжя-1

05:28 85/86 Вінниця – Запоріжжя-1

06:23 796/795 Дніпро – Лозова

09:02 174/173 Хмельницький – Запоріжжя-1

09:27 3/4 Львів – Запоріжжя-1

14:26 41/42 Дніпро – Ім. Т.Шевченка

16:39 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ

17:00 797 Дніпро – Львів

17:30 232/231 Дніпро – Львів

19:10 54/53 Дніпро – Одеса-Головна

20:24 174/173 Дніпро – Запоріжжя-1

21:26 86/85 Запоріжжя-1 – Львів

23:26 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.