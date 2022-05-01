У березні 2022 року на захід від Києва російський підрозділ на чолі з сирійськими ветеранами розбив табір і почав п’яну кровопролитну кампанію.

… Бетонну трубу, втоплену в землю, яка служила цистерною для води, житель села Мотижин, що на заході від Києва, Олег Бондаренко з іронічною посмішкою називає своїм маленьким будинком.

“Будинок” недостатньо глибокий, щоб стати в ньому на повний зріст, коли кришка люка закрита, і недостатньо широкий, щоб сісти. Але досить великий, щоб в ньому могла вміститися згорблена людина.

Рашисти протримали тут Олега два дні. Чоловік повільно і болісно втрачав чутливість в руках і ногах, а потім і здатність ними рухати.

Російські нелюди били і катували українця, а потім кинули вмирати. Він втратив кілька зубів, його тіло вкрите шрамами, а пошкодження хребта може бути незворотнім.

Все це – свідчення багатоденних знущань російських солдатів, які служили в Сирії, перш ніж принести жахи тієї війни в колись пасторальну сільську місцевість під Києвом.

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Російські війська прибули в Мотижин через п’ять днів після початку війни. У невеликому лісі на околиці сховали батарею гранатометів Град та іншу артилерію, викопали бліндажі для десятків солдатів, а потім розбили табір для тортур і вбивств мирних жителів.

На той час туди привезли Олега Бондаренка – із зав’язаними очима на даху вантажівки після побиттів, інсценованих страт та інших тортур спочатку в його будинку, а потім на покинутій фермі.

– Це було систематично, – каже українець.

Замкнений у своїй бетонній камері, він чув, як рашисти зловтішалися з приводу свого переведення в Україну. Вони говорили, що після Сирії це схоже на казку, що це багате село і тут є шо вкрасти.

Прокуратура Київської області вже почала документування масових звірств у Мотижинському таборі смерті.

– Ми знаємо про цих командирів і близькі до їхньої ідентифікації. Їхні імена скоро будуть оприлюднені, – каже старший прокурор Київської області Олег Ткаленко.

За його словами, українській владі відомо, що деякі російські солдати, які прибули в Київську область, раніше діяли в Сирії.

У Мотижині, на відміну від Сирії, солдати могли говорити однією мовою зі своїми жертвами, але це не мало значення. Вони використовували цей зв’язок просто для того, щоб допитувати і мучити, не потребуючи перекладача.

Олег Бондаренко був керівником в реабілітаційному центрі для наркозалежних, тут чоловік і жив.

23 березня сюди увірвалися рашисти. Вони розстріляли стіни, дзеркала і вікна. Побили Олега, влаштувавши імітацію страти, а потім прив’язали до квадроцикла і змусили бігти, сказавши, що, якщо він впаде, його застрелять.

Олегу вдалося втриматися на ногах, поки вони не дісталися до найближчого фермерського двору, де його знову побили та інсценували ще одну страту. Потім рашисти кинули його з зав’язаними очима у вантажівку і відвезли в свій табір.

У той час Олег поняття не мав, де знаходиться, хоча табір був лише за два кілометри від його будинку. Однак зрозумів, що там відбувається, коли солдати сказали, що щойно вбили всіма улюблену голову сільради разом з її чоловіком і сином…

За словами місцевих жителів, вони зазнали того ж садистського ритуалу, що і більшість жертв табору. Їх жорстоко били, викручували і ламали руки, потім, коли наближалася смерть, їм стріляли в руки або коліна, щоб заподіяти максимальний біль, потім знову стріляли в живіт, перш ніж нарешті добити кулею в потилицю.

… Олега Бондаренка врятували солдати строкової служби через 48 годин після катувань. Поки мучителі були п’яні, новобранці витягли його і віднесли до кімнати, яка використовувалася як в’язниця в задній частині будинку.

Двома днями пізніше ті ж строковики відкрили двері, сказали, що росіяни йдуть, і попередили, щоб люди не виходили протягом двох годин через ризик бути вбитими снайперами, які залишилися.

Росіяни спалили ліс і поля, щоб позбавити українські сили маскування. Зараз повертається весна, крізь обвуглену землю пробиваються зелені пагони, а лише в декількох метрах від камери тортур цвітуть нарциси.

… Недалеко від масових поховань лежить відкрита книга. Це – казки. Все виглядає так, ніби її кинув на середині глави молодий солдат, який поспішав піти, не зрозумів або не хотів знати, що в декількох метрах розвернувся реальний жах, і він став його частиною.