Агресори з Російської Федерації знову відкрили вогонь Богодухівщиною на Харківщині. Про це у неділю, 1 травня, повідомила Харківська міська прокуратура.
– За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, вранці 1 травня 2022 року російські військові обстріляли села Уди та Баранівка у Богодухівському районі, – йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці відомства в Telegram.
Як уточнюється, в селі Уди внаслідок обстрілу було пошкоджено два житлові будинки та навчальний заклад.
Водночас у селі Баранівка отримали дозволи на господарські приміщення фермерського господарства.
Досудове розслідування того, що сталося, проводять слідчі управління СБУ в Харківській області.