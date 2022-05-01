Агресори з Російської Федерації знову відкрили вогонь Богодухівщиною на Харківщині. Про це у неділю, 1 травня, повідомила Харківська міська прокуратура.

– За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, вранці 1 травня 2022 року російські військові обстріляли села Уди та Баранівка у Богодухівському районі, – йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці відомства в Telegram.

Як уточнюється, в селі Уди внаслідок обстрілу було пошкоджено два житлові будинки та навчальний заклад.

Водночас у селі Баранівка отримали дозволи на господарські приміщення фермерського господарства.

Досудове розслідування того, що сталося, проводять слідчі управління СБУ в Харківській області.