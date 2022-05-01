Окупаційні війська Росії під час війни проти України намагаються агітувати населення старими агітками, які використовувались ще з часів воєнних компаній РФ у Чечні.

Як розповів український блогер Антон Птушкін, одну з таких агіток знайшли у Чернігівській області.

Листівка починається зі звернення до “громадян Чеченської Республіки”.

– “Громадяни Чеченської Республіки!” Так починається листівка з агітаційного снаряда (червона штука на тлі), яким російська армія стріляла по Чернігову та його околицях. Я не знаю, як снаряди часів Другої чеченської війни опинилися в Україні, але рекомендую почитати текст. Це сюр якийсь, – написав Пушкін.

На оприлюдненому блогером фото можна побачити як листівку, так і сам агітаційний снаряд. У агітці Командування об’єднаного угруповання російських військ звертається до жителів Чечні.

– Вас намагаються втягнути в збройне протистояння з федеральними військами. Вас намагаються змусити захищати чужі вам інтереси: інтереси місцевих грошових магнатів, керівників терористів, грабіжників і вбивць, політичних авантюристів усіх мастей. Басаєв, Хаттаб, Удутов та низка інших заробляють брудні гроші на вашій крові. Їхні дні пораховані. Багато хто з них уже втік із Чечні, не чекаючи справедливої відплати, – йдеться в російському зверненні до чеченців, що розкидано на Чернігівщині.

Раніше в тимчасово окупованій Киселівці, що під Чорнобаївкою, відбулась перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національностей.

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Фото: Антон Птушкин