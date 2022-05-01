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Факти / Світ

Посольство США планує повернутися до Києва якнайшвидше – Блінкен

Анастасія Гевко редакторка стрічки
кулеба блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу про те, що Америка планує повернути своє посольство до Києва якнайшвидше.

Про це пише Washington Post.

Як уточнюється, Блінкен у своїй телефонній розмові з Кулебою “підкреслив тверду підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України перед жорстокою агресією Росії”.

– Держсекретар повідомив оновлену інформацію про плани повернення американських дипломатів в Україну, зокрема про перші візити до Львова цього тижня та про плани повернутися до Києва якнайшвидше, – розповів виданню представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Він додав, що колеги обговорили запит адміністрації до Конгресу на 33 мільярди доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки, економіки та гуманітарної допомоги, щоб дати Україні можливість перемогти у “безсовісній війні Кремля”.

Міністр Кулеба, у свою чергу, повідомив у себе в Twitter, що обговорив з Блінкеном “подальші санкції щодо Росії, постачання зброї та фінансову підтримку Україні”, а також політику сприяння українському експорту в США.

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Джерело: The Washington Post

Фото: УНІАН

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