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Факти / Україна

У Чорному морі активізувався флот РФ після удару ЗСУ по острову Зміїний

Ілля Нежигай редактор стрічки
У Чорному морі активізувався флот РФ після удару ЗСУ по острову Зміїний

Українські військові зафіксували активізацію ворожого флоту після того, як ЗСУ завдали удару по острову Зміїному.

Про це на сторінці оперативного командування Південь у Facebook повідомив офіцер Владислав Назаров.

За його даними, протягом ночі підрозділи ЗСУ на Херсонщині та Миколаївщині продовжували ведення бойових дій на зайнятих рубежах.

– Ворожі підрозділи активних наступальних дій не вели, вочевидь, намагаючись акумулювати сили та відновити техніку, разом з тим, не припиняючи артилерійсько-мінометні обстріли наших позицій, – розповів він.

За даними офіцера, в морі було зафіксовано активізацію сил ворожого флоту.

– Після нанесення нами чергового удару по Зміїному, десантними швидкісними катерами типу Раптор противник намагався здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що лишаються на острові, – йдеться у повідомленні.

Він додав, що решта ворожих кораблів та підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні.

– Тож, алгоритм дій при повітряній небезпеці залишається актуальним, уникнення масових скупчень людей – доречно, сприйняття інформації та її перевірка мають бути критичними, – сказав він.

Владислав Назаров додав, що ворог продовжує ведення повітряної розвідки за допомогою БПЛА, а підрозділи ЗСУ – влучно їх нищать. Так, наприклад черговий російський Орлан-10 було знищено українськими військовими.

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Водночас під час обстрілу артилерійсько-мінометними снарядами по Миколаївщині, ворог влучив у сільськогосподарський склад із добривами.

– Близько 600 кг добрив вибухнули, виникла пожежа. Рятувальні служби спрацювали оперативно. Хімічної загрози навколишньому середовищу та людям немає. Попередньо, обійшлося без постраждалих, – розповів офіцер Назаров.

Він додав, що на Одещині ворог продовжує відстеження обстановки також із застосуванням безпілотних розвідників. Влучанням протиповітряної оборони ворожий прилад Орлан-10 ліквідовано.

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Джерело: Оперативне командування Південь

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