Українські військові зафіксували активізацію ворожого флоту після того, як ЗСУ завдали удару по острову Зміїному.

Про це на сторінці оперативного командування Південь у Facebook повідомив офіцер Владислав Назаров.

За його даними, протягом ночі підрозділи ЗСУ на Херсонщині та Миколаївщині продовжували ведення бойових дій на зайнятих рубежах.

– Ворожі підрозділи активних наступальних дій не вели, вочевидь, намагаючись акумулювати сили та відновити техніку, разом з тим, не припиняючи артилерійсько-мінометні обстріли наших позицій, – розповів він.

За даними офіцера, в морі було зафіксовано активізацію сил ворожого флоту.

– Після нанесення нами чергового удару по Зміїному, десантними швидкісними катерами типу Раптор противник намагався здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що лишаються на острові, – йдеться у повідомленні.

Він додав, що решта ворожих кораблів та підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні.

– Тож, алгоритм дій при повітряній небезпеці залишається актуальним, уникнення масових скупчень людей – доречно, сприйняття інформації та її перевірка мають бути критичними, – сказав він.

Владислав Назаров додав, що ворог продовжує ведення повітряної розвідки за допомогою БПЛА, а підрозділи ЗСУ – влучно їх нищать. Так, наприклад черговий російський Орлан-10 було знищено українськими військовими.

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Водночас під час обстрілу артилерійсько-мінометними снарядами по Миколаївщині, ворог влучив у сільськогосподарський склад із добривами.

– Близько 600 кг добрив вибухнули, виникла пожежа. Рятувальні служби спрацювали оперативно. Хімічної загрози навколишньому середовищу та людям немає. Попередньо, обійшлося без постраждалих, – розповів офіцер Назаров.

Він додав, що на Одещині ворог продовжує відстеження обстановки також із застосуванням безпілотних розвідників. Влучанням протиповітряної оборони ворожий прилад Орлан-10 ліквідовано.

Джерело: Оперативне командування Південь