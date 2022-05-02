У Харкові зупинилася робота виробництв, місто завмерло – мер

На тлі повномасштабного вторгнення РФ промислові підприємства Харкова тимчасово припинили свою роботу промислові підприємства.

Про це 1 травня у вечірньому відеозверненні повідомив мер міста Ігор Терехов. Він запевнив харків’ян, що після перемоги місто буде відбудовано. Наразі місцева влада в умовах війни працює цілодобово.

– Не працюють наші промислові підприємства. Декілька найбільших ринків Харкова знищено, сфера обслуговування майже не працює, будівельний бізнес зупинився. Місто завмерло.

Ігор Терехов також запевнив, що після війни у Харкові знайдеться робота для кожного, хто її шукатиме.

– Після нашої Перемоги промисловість, IT-індустрія та будівництво стануть локомотивами економічного відродження міста. Кожному у Харкові знайдеться робота. Ми разом з усіма харків’янами, що люблять своє місто, свою країну, по крихтах відновимо все, що було знищено.