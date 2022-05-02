Унікальні кадри: Азов показав операцію з евакуації людей з Азовсталі

У неділю, 1 травня, захисники з полку Азов передали унікальні кадри із сьогоднішньої операції з порятунку людей із заводу Азовсталь у Маріуполі.

Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Важливу частину роботи виконали Денис Прокопенко та полк Азов, Головне управління розвідки Міністерства оборони, команда Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій та Ірина Верещук. Дякуємо за підтримку ООН та Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Багато хто працював для того, щоб це стало можливим. Робота продовжуватиметься, поки ми не врятуємо всіх наших людей, – наголосив він у заяві, опублікованій на його каналі в Telegram.