Ворог готується атакувати Дніпропетровщину і продовжує обстрілювати житлові райони Харківщини та Донбаса.

Про це під час вечірнього звернення наприкінці 67-го дня війни заявив президент України Володимир Зеленський.

– Сьогодні нам нарешті вдалося розпочати евакуацію людей із Азовсталі. Після багатьох тижнів переговорів, після багатьох спроб, різних зустрічей, людей, дзвінків, країн пропозицій – нарешті. Не було жодного дня, щоб ми не пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей. Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби справжнього припинення вогню, – сказав президент України.

Він повідомив, що вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій на Азовсталі.

Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра вранці. Там їх зустрічатиме команда Офісу президента. Про це раніше повідомляла місцева влада Маріуполя.

– Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей із Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку, – сказав президент.

Президент також подякував усім, хто брав участь в підготовці та реалізації гуманітарного коридору, зокрема ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста.

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Володимир Зеленський назвав переговорний процес з Росією дуже складним.

– Якби складно не було, вже вдалось врятувати більш як 350 тис. людей з районів бойових дій, – сказав він.

Президент України також розповів про переговори зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка напередодні відвідала Київ.

– Провели с пані Пелосі чотири години. Дуже предметні, багатоаспектні переговори про оборонне постачання, макрофінансову допомогу, оборонне постачання, санкційну політику, політичну взаємодію зі Сполученими Штатами. Подякував за відроджену історичну програму ленд-лізу, яка одного разу вже допомогла захисту свободи в Європі, тож може зробити це вдруге, – сказав президент.

Він також обговорив конкретні напрямки, як саме може працювати ленд-ліз, щоб якнайбільше посилити оборону України. Президент Зеленський також нагородив Ненсі Пелосі орденом княгині Ольги.

Український глава держави також розповів, що ворог продовжує завдавати удари по територіях України.

– Те, що вони (росіяни, – Ред.) обирають собі за мішені, вкотре доводить, що війна проти України для російської армії – це війна на винищення. Били по складах агропідприємств, зруйнували склад із зерном, обстріляли склад з добривами, продовжили бити по житлових кварталам на Харківщині, на Донбасі тощо. Підтягують сили на південь країни, щоб пробувати атакувати наші міста і громади на Дніпропетровщині. Що може бути стратегічним успіхом Росії у цій війні? Чесно, не знаю. Зруйновані життя людей, спалене або вкрадене майно Росії нічого не дасть, – сказав президент.

Він додав, що такі дії ворога тільки збільшать токсичність Росії та збільшить кількість людей, які будуть сприяти ізоляції держави-агресора.

Верховний головнокомандувач додав, що Збройні сили України продовжують відповідати загарбникам і буду відповідати допоки окупанти не залишать землі України.

Він додав, що з 24 лютого вже 143 українці отримали звання Героя України, а понад 10 тисяч – відзначені іншими державними нагородами.