На тлі повномасштабного вторгнення Росії величезна кількість українців були змушені перетнути кордон – багато хто робив це зі своїми домашніми улюбленцями. Це було можливим за спрощеною процедурою без документів. Однак тепер так зробити не вдасться.

На сайті польського Головного ветеринарного інспекторату опубліковано докладну інформацію про перетин кордону з твариною.

Дозволено перетинати кордони Польщі з домашнім улюбленцем у разі виконання всіх правил:

тварина має мікрочип для ідентифікації, а також вакцинована від сказу;

має серологічний тест на наявність антитіл проти сказу;

має паспорт ЄС або аналогічний документ про стан здоров’я.

Якщо таких документів немає – необхідно повідомити компетентну особу, подати заявку і перетнути кордон за спрощеною процедурою. Обмеження стосуються власників кішок, собак та тхорів, які мають намір перетнути кордон Польщі.

Винятки діють тільки для тварин, яким не виповнилося 8 тижнів – у такому разі немає потреби у чипуванні та вакцинації проти сказу. Однак після настання 8 тижнів, домашнього улюбленця потрібно вакцинувати.

Наразі на кордонах з’явилася нова тенденція – українці масово повертаються додому. За добу 30 квітня через західні кордони в Україну прибуло майже 40 тис. людей, з яких близько 36 тис. – українці. На день раніше показник був на рівні 35 тис. осіб.