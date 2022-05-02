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Факти / Україна

Дощова вода і тарілка супу на чотирьох: історія багатодітної матері з Маріуполя

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Дощова вода і тарілка супу на чотирьох: історія багатодітної матері з Маріуполя

Журналісти видання ВВС розповіли історію багатодітної матері, яка з трьома маленькими донечками евакуювалася з Маріуполя. Поки батько дівчаток воює на передовій, Юлія з дівчатками перебуває у Польщі та готується до переїзду в Британію.

До свого будинку у Вельсі жінку запросила її давня подруга Наталія. Вона була глибоко вражена розповідями про жахи блокадного Маріуполя.

– Діти постійно просили їсти, тому вона намагалася годувати їх перед сном, щоб вони не засинали голодними, – розповідає Наталія.

Сама ж багатодітна матір розповіла, що у перші дні бомбардування Маріуполя їхній будинок було знищено. Довгий час разом із дітьми (дівчаткам три, шість та одинадцять років) вона ховалася у підвалі без води, електрики і навіть туалету.

– У нас була невелика тарілка супу на трьох дітей щодня… І одна склянка води, – пригадує багатодітна матір.

Коли нестача води стала критичною, Юлія роздобула декілька каструль: їх вона виставляла на вулицю в очікуванні дощів. З часом її середня донька захворіла, однак ліки, які залишилися у розбомбленому будинку, дістати не вдалося.

– У мене були гроші, але я нічого не могла купити, бо ніде нічого не було, все зламали, розграбували і знищили, – каже Юлія.

За інформацією BBC, зараз родина мешкає у Польщі. Тим часом Наталія робить усе можливе, щоб допомогти Юлії та її родині отримати статус біженців в британському Вельсі.

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Джерело: BBC Україна

Фото: Depositphotos

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