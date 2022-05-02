Хочемо миру: Резніков поспілкувався з дітьми, що пережили окупацію під Черніговом

В рамках робочого візиту міністр оборони України Олексій Резніков відвідав Чернігівську область.

Окрім вручення нагород захисникам Чернігова, він поспілкувався із дітьми, які пережили рашистську окупацію.

Маленьких місцевих мешканців Олексій Резніков зустрів на дитячому майданчику поблизу зруйнованого храму. У розмові з ним хлопчики розповіли, через що їм довелося пройти.

– Виходили, їсти готували, спали… Холодно було. Зараз настрій добрий, – сказав один із хлопчиків.

На запитання міністра, чого їм зараз хочеться найбільше, діти відповіли одним словом – Миру. Олексій Резніков потиснув руку усім хлопчикам та запевнив, що Україна обов’язково переможе.

Міністр оборони також відвідав сільську школу у Ягідному, яку окупанти перетворили на місце утримання місцевих мешканців. Вони зачиняли людей у підвалах, морили голодом та забороняли виходити на вулицю.

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– Це поведінка варварів, мародерів, ґвалтівників. Коли ми чуємо Вони утримували у цій школі (школа у селі Ягідне – Ред.) у підвалі понад 300 людей, розстрілювали їх і катували, а діти малювали на стінах малюнки і писали Слава Україні. Коли “асвабадітєлі” втікали і залишили свою їжу, звільнені мешканці не стали її їсти, – розповів Олексій Резніков.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили село Ягідне Чернігівської області 4 квітня. Відразу після цього розпочалася зачистка, а населенню почали підвозити гуманітарну допомогу.

Про те, що у школі села Ягідного окупанти утримували сотні людей, серед яких – пенсіонери та маленькі діти, повідомляв очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його даними, у підвальних приміщеннях школи без їжі, води, світла та опалення люди хворіли і помирали.