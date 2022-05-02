Станом на 68-му добу повномасштабної війни в Україні зберігається загроза завдання російськими військами ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території Білорусі.

Карта бойових дій в Україні на 02.05.2022

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Сіверському напрямку російський ворог із мінометів обстрілював позиції наших військових в районі Сеньківки Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку продовжуються обстріли Харкова та населених пунктів Уди і Прудянка.

На Ізюмському напрямку ворог продовжує наступати на Барвінкове та Слов’янськ. Обстріли не вщухають.

На Донецькому напрямку бої йдуть практично вздовж всієї лінії зіткнення.

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У британській розвідці повідомили, що з початку війни в Україні Російська Федерація залучила понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності.

Варто зазначити, що ворог зазнає великих втрат, особливо в артилерії. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено два танки, сімнадцять артилерійських систем, тридцять вісім одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу наші збройні сили знищили ще 300 окупантів.

Станом на 2 травня Росія вже втратила орієнтовно 23 800 своїх військових.

Інші втрати Росії:

танки ‒ 1048 (+22);

бойові броньовані машини ‒ 2 519 (+48);

артилерійські системи – 459 (+8);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 152 (+1);

засоби ППО – 80;

літаки – 194 (+2);

гелікоптери – 155;

автомобільна техніка та автоцистерни – 1 824 (+28);

кораблі/катери – 8;

безпілотники оперативно-тактичного рівня – 271 (+26);

спеціальна техніка – 38 (+6);

крилаті ракети – 84.

Найбільші втрати противника на Ізюмському напрямку.

Сьогодні, 2 травня, російські військові обстріляли елеватор на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 68-му добу.

За ситуацією в містах та регіонах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ, UK Ministry of Defence

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW