Підрив мосту біля Мелітополя: експерт розповів про наслідки для окупантів

Російські військові можуть ще декілька днів намагатися нарощувати зусилля, але після цього їм знадобиться оперативна пауза, щоб поповнити резерви.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив військовий експерт Олег Жданов. Прокоментував експерт і те, як підрив мосту поблизу Мелітополя, яким росіяни везли зброю та паливо з окупованого Криму, вплинув на ситуацію.

– Підрив цього мосту дуже сильно ускладнив постачання військам РФ техніки, озброєння, особливо боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. А витрати боєприпасів і палива просто шалені під час інтенсивних бойових дій. Логістика сильно впливає на ситуацію, – пояснив він.

Також Олег Жданов додав, що наразі на Донбасі йдуть досить інтенсивні бойові дії. Але, на думку експерта, цей наступ може закінчитися приблизно напередодні 9 травня, оскільки сили у загарбників і сформовані резерви закінчуються. Тому далі знадобиться оперативна пауза.

Водночас Олег Жданов зауважив, що український контрнаступ залежить від постачання нашій країні озброєння.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку бої йдуть практично вздовж всієї лінії зіткнення. Але ворог зазнає великих втрат, особливо в артилерії.

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Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 10 атак російських окупантів, знищено два танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.