Порівняння Зеленського з Гітлером – прояв боягузтва: Пінчук відповів Лаврову

Бізнесмен та філантроп, член наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Віктор Пінчук відповів на антисемітську заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, який порівняв президента України Володимира Зеленського з Гітлером тільки тому, що у нього теж нібито єврейська кров.

Він вважає, що це просто черговий прояв боягузтва, брехливості та підлості ворога України, і весь цивілізований світ це розуміє.

– Сьогодні я прийшов до будинку на вулиці Володимирській, 45 – до одного з найважливіших для мене місць у Києві. З цього будинку мій дід-єврей на світанку 22 червня 1941-го пішов воювати проти Гітлера. З цього будинку моя мама, тоді 5-річна єврейська дівчинка, була евакуйована, і тому не була розстріляна фашистами в Бабиному Яру 29-30 вересня 1941 року, – сказав Пінчук.

За його словами, під час Другої світової війни геноцид єврейського народу творили фашисти, а сьогодні рашисти влаштували геноцид українського народу.

– Тому заяву міністра закордонних справ Росії, в якій він порівняв президента України Зеленського з Гітлером, вважаю черговим найяскравішим проявом боягузтва, брехливості та підлості нашого ворога. На щастя, весь цивілізований світ це чудово розуміє! – наголосив бізнесмен.

Заява Лаврова викликала бурхливу реакцію в Україні та Ізраїлі.

Зокрема, глава МЗС Дмитро Кулеба написав у Twitter, що слова російського міністра демонструють лише те, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.

У зовнішньополітичному відомстві Ізраїлю обурені словами Лаврова і чекають від нього вибачень, а також викликали посла РФ у МЗС для пояснень.

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Джерело: Фонд Пінчука

Фото: Фонд Пінчука