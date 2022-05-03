Президент прокоментував чутки про військові операції України в РФ

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що Україна проводить військові операції у межах своїх міжнародно визнаних кордонів. При цьому про якісь дії на території Росії йому нічого невідомо.

Про це він сказав в інтерв’ю грецькому ΕRΤ.

– Якщо брати тимчасово окуповані території України, то вважаю, що ми маємо повне право проводити ті чи інші кроки на нашій землі. Усе в рамках міжнародно визнаних кордонів. Інші дії – мені не відомо, – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у прикордонних з Україною областях Російської Федерації постійно виникають пожежі на території військових об’єктів, відбуваються “хлопки” на російських нафтобазах, також відомо про випадок обвалення конструкції залізничного мосту.