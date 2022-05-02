Російські загарбники примотали дитину до мертвої матері, між ними залишили міну – журналіст

В одному з українських міст російські окупанти вбили матір, примотали до неї її живу дитину, а посередині заклали міну.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков, слова якого навів український журналіст Віктор Шлінчак у себе на сторінці у Facebook.

– Я думав, що після жахливих історій з Бучі і Маріуполя мене вже важко здивувати дикунськими методами путінського війська. Але сьогодні на зустрічі міністр оборони Олексій Резніков розповів просто неймовірно жахливу історію одного звільненого міста. Де рашисти вбили молоду матір, а живу дитину примотали до неї та прикріпили між дитиною і трупом міну. Коли розмотували, міна здетонувала, – зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше житель Мотижина розповів про звірства російських солдатів, від яких рятувались лише кулею в потилицю.