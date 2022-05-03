Санкції проти РФ, фінансова допомога та відбудова: Зеленський зустрівся з міністром МЗС Данії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Данія Єппе Кофодом.

– Важливо, що співпраця між нашими державами є справді динамічною та плідною, – говорить Зеленський.

Президент наголосив на тому, що зараз Україна потребує максимальної оборонної допомоги.

– Я знаю, що Данія вже багато зробила в цьому питанні й продовжує робити, – сказав він.

Зеленський зауважив, що Україна цінує активну позицію Данії щодо обмежувальних заходів ЄС проти РФ та розраховує на подальшу активну роль Копенгагена в санкційному тиску.

В ході переговорів глави держави обговорили фінансову допомогу економіці нашої країни, а також подальшу спільну роботу над притягненням агресора до відповідальності за злочини на території нашої держави.

Глава держави подякував уряду Данії за допомогу у розчищенні та відбудові звільнених українських міст шляхом передачі відповідної будівельної техніки. Президент високо оцінив готовність данської сторони відіграти провідну роль у відновленні Миколаєва разом з іншими міжнародними партнерами.

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Джерело: Президент України