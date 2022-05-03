Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 68 день війни
Вбили Вбили
219 дітей
Поранили Поранили
>405 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Україна

Санкції проти РФ, фінансова допомога та відбудова: Зеленський зустрівся з міністром МЗС Данії

Маліновська Ангеліна
Санкції проти РФ, фінансова допомога та відбудова: Зеленський зустрівся з міністром МЗС Данії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Данія Єппе Кофодом.

– Важливо, що співпраця між нашими державами є справді динамічною та плідною, – говорить Зеленський.

Президент наголосив на тому, що зараз Україна потребує максимальної оборонної допомоги.

– Я знаю, що Данія вже багато зробила в цьому питанні й продовжує робити, – сказав він.

Зеленський зауважив, що Україна цінує активну позицію Данії щодо обмежувальних заходів ЄС проти РФ та розраховує на подальшу активну роль Копенгагена в санкційному тиску.

Читайте
Універсальний солдат: Данія передає ЗСУ машини Piranha III, які можуть виконувати різні завдання

В ході переговорів глави держави обговорили фінансову допомогу економіці нашої країни, а також подальшу спільну роботу над притягненням агресора до відповідальності за злочини на території нашої держави.

Глава держави подякував уряду Данії за допомогу у розчищенні та відбудові звільнених українських міст шляхом передачі відповідної будівельної техніки. Президент високо оцінив готовність данської сторони відіграти провідну роль у відновленні Миколаєва разом з іншими міжнародними партнерами.

Related video

Джерело: Президент України

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка