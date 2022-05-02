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Факти / Україна

У Харкові пролунали потужні вибухи, місцеві повідомляють про пожежу

Ілля Нежигай редактор стрічки
У Харкові пролунали потужні вибухи, місцеві повідомляють про пожежу

Мешканці Харкова повідомляють про декілька потужних вибухів, в результаті чого розгорілась масштабна пожежа.

Жителів міста закликають залишатися в укриттях, водночас мешканці Харкова пишуть, що перед вибухами повітряна тривога не оголошувалась.

Дехто з мешканців пише, що вибух стався на півночі міста, інші кажуть, що звук від вибуху було чутно у центрі Харкова.

Інформація про місця завданих Росією ударів також невідома. Збройні сили України закликають не розповсюджувати точну інформацію про географію артилерійних, ракетних чи авіаударів у мережі, що може слугувати даними для корегування вогню ворогом.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту бойових дій на території України.

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